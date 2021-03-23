ميركل : ألمانيا تعانى جائحة جديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أضافت ميركل، خلال مؤتمر صحفى: "لدينا فيروس جديد.. إنّه أكثر فتكًا بكثير، وأكثر عدوى بكثير، وقادر على التفشى لفترة أطول بكثير"

وأجرت المستشارة الألمانية مفاوضات ماراثوينة استمرت 12 ساعة تقريبًا، مع حكّام ولايات ألمانيا، لتشديد الإجراءات التى تهدف إلى مكافحة تفشى وباء "كوفيد 19" فى البلاد.

وأعلنت ميركل، رفضها لتخفيف الإغلاق المفروض منذ أشهر بسبب فيروس كورونا قبل الأول من إبريل المقبل.