لأول مرة منذ عام.. وزراء خارجية الناتو يلتقون وجها لوجه

جدة - نرمين السيد - يجتمع وزراء خارجية الدول الـ 30 الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الثلاثاء، وجهًا لوجه فى مقر الحلف ببروكسل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بعدما كان أخر اجتماع حضورى لهم فى نوفمبر 2019، بسبب ما فرضته جائحة كورونا.





ومن المقرر أن يعمل الوزراء على التحضير لقمة مقبلة، تناقش مجموعة من المقترحات لإصلاح الحلف العسكرى، فيما يستمر انعقاد الاجتماع الحالى على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء. كما يشارك فيها وزير الخارجية الأمريكى الجديد أنتونى بلينكن، فى إطار زيارة أوروبية تسعى لإعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسى، بعدما توترت فى ظل الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب. ويتناول اجتماع الحلفاء، اليوم، مستقبل مهمتهم فى أفغانستان، لكن دون أى قرار متوقع فى هذا الصدد، إذ قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، أمس الإثنين، إن "جميع الخيارات مطروحة ولم يتخذ قرار نهائى".

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