وزير خارجية الاتحاد الأوروبى: الوضع فى لبنان كارثى

جدة - نرمين السيد - قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، مساء أمس الإثنين، إن الوضع فى لبنان كارثى، محذرًا من أن البلاد تسير نحو الانهيار الاقتصادى والمالى بسبب عجز الطبقة السياسية عن التوصل إلى اتفاق.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أعقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، حسبما نقلت وكالة "أكى" الإيطالية. وطالب بوريل الأحزاب السياسية اللبنانية بتنحية الخلافات جانبًا، والتوقف عن المهاترات، والتوجه نحو اتفاق سياسى يسمح للبلاد بالنهوض فى وجه التحديات التى تواجهها. وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أطلق النقاش حول لبنان فى اجتماع أمس الإثنين، مطالبًا إدارة العلاقات الخارجية التفكير فى إجراءات للضغط السياسى لمنع انهيار الوضع فى البلاد.

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