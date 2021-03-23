حملة اعتقالات في صفوف الجيش التركي بتهمة الانتماء لجماعة جولن

أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرات اعتقال بحق ١٨٤ عسكرياً من الجيش التركي بتهمة الانتماء لجماعة عبد الله جولن.

تشملت حملة الاعتقالات ٥٣ ولاية تركية، والقوات التركية في قبرص الشمالية.

وأوضح المراسل أنه من ضمن هؤلاء العسكريين، هناك ١٢٣ موظّفاً (عسكرياً/ضابطاً وعنصراً) على رأس عملهم.

وأضاف أنه تم اعتقال ١٥٠ عسكريا حتى الآن، والعملية متواصلة لاعتقال المتبقين.

وقال المراسل إن من بين المعتقلين، ٩٧ من قيادة القوات الجوية التركية، ٣٩ من قيادة القوات البرية، ٦ من قيادة القوات البحرية، و٤ من قيادة قوات الجندرما التركية.

وأوضح مراسلنا أن من بينهم أيضاً 2 برتبة كولونيل/عقيد، و٧ برتبة رائد، و١٠ برتبة نقيب، ٢٢ ملازم أول، و٢ برتبة ملازم، و٩٥ برتبة مساعد أول، و٨ برتبة رقيب أول