إعلان نظام نور النتائج برقم الهوية 1442: رابط تسجيل دخول برنامج noor.moe.gov.sa

في ظل البحث عن رابط نظام نور النتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق في الوقت الحالي لاستخراج نتائج الطلاب الفترة الثالثة لمراحل التعليم المتوسطة والابتدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، فنود أن نخبركم بأن وزارة التعليم عام قامت بتعطيل موقع نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري أو موقع برنامج نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لحين إطلاق نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثانية النتائج النهائية للعام الدراسي الجاري، أما عن طريقة استخراج نتائج الطلاب الفترات أو أعمال السنة، فيتم من خلال دخول نظام نور للتعليم عن بعد الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة المرور من حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي.

نظام نور النتائج برقم الهوية

تم الإعلان اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر مارس الجاري من جانب بعض المدارس بمراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة عن إطلاق نتائج الطلاب 1442، حيث يتيح نظام نور المركزي لولي الأمر الآن إمكانية استخراج نتائج الأبناء أو البنات من خلال الدخول إلى حسابه الشخصي في برنامج نور 1442.

ومن يرغب في التعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب أو التعرف على خطوات استخراج إشعار الفترة الثالثة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ من حساب ولي الأمر في نظام نور لنتائج الطلاب من خلال النقاط التالية:

الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر ( noor.moe.gov.sa ).

). من القائمة الرئيسية، قم بالنقر على التقارير.

إشعارات الفترات.

إشعارات فترات أعمال السنة.

قم بتحديد الفصل الدراسي الثاني.

قم بتحديد الفترة الثالثة.

قم بالنقر على أيقونة “بحث”، وستظهر نتيجة الطالب.

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم لولي الأمر

في حال نسيان بيانات دخول نظام نور لولي الأمر من الحساب الخاص به، فيمكنه إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة المرور من خلال النقر على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم” من الشاشة الرئيسية في نظام نور التعليمي، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التوضيحي التالي:

استفتاء نظام نور للتعليم عن بعد

أعلنت وزارة التعليم عام عن استفتاء خاص بتوقيت الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، وقد دعت أولياء الأمور بالتصويت على كافة الخيارات المتاحة للدراسة بمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث يتم إجراء الاستفتاء الآن عن طريق الدخول إلى نظام نور ولي الأمر لاختيار الوقت المناسب للدراسة في رمضان.

كما أطلقت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل وأعمار القبول وتواريخ الميلاد للمستويات الثلاث، وأولوية القبول في رياض الأطفال، يمكنه ذلك من خلال قراءة تعميم تنظيم التسجيل في رياض الأطفال عبر موقع ثقفني.