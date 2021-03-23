جدة - نرمين السيد - وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، "أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأى شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالى وصولا الى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التى أيدها مجلس الجامعة فى اجتماعه الأخير يوم 3 مارس الجارى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية تدعو جميع الفرقاء السياسيين فى لبنان لإعلاء المصلحة الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.