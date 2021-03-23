رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية أن الرئيس مون جيه-إن، تلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، وذلك فى إطار استعداده لزيارة بريطانيا لحضور قمة مجموعة السبع فى يونيو المقبل.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال القصر الرئاسى فى بيان له، إن مون ـ 68 عاما ـ توجه إلى مركز طبى قرب مكتبه بوسط العاصمة سول، بصحبة زوجته و9 مسؤولين كبار سيرافقونه فى رحلته إلى بريطانيا، من بينهم مستشار الأمن القومى سوه هون، لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وجه الدعوة إلى كوريا الجنوبية والهند وأستراليا لحضور القمة كضيوف. وبدأت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية في تطعيم العاملين بالقطاع الطبى الذين يواجهون مخاطر عالية والمرضى ذوى الحالات الحرجة منذ نهاية فبراير الماضى، بينما تكافح للتصدى لموجة ثالثة من وباء كورونا، وتهدف لتحقيق مناعة جماعية بحلول نوفمبر المقبل.

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