مصرع 5 أشخاص فى انفجار بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات المقاطعة فى بيان اليوم، أن الانفجار وقع فى قرية "مينججينج" التابعة لمدينة قوانجتشو، حيث كان الحادث عملا تخريبيا قام به مواطن يبلغ من العمر 59 عاما، بعدما أشعل مادة قابلة للاشتعال ما أسفر عن وقوع انفجار داخل مبنى بالقرية.

ولقى 5 أشخاص، بمن فيهم المشتبه به، مصرعهم فى موقع الحادث، وأصيب 5 آخرون، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.