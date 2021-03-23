العراق يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بـ الأنبار

جدة - نرمين السيد - قال الإعلام الأمنى- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، إن الجيش أطلق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش شرق الأنبار، مضيفا أن العملية تمت بمشاركة قوة من الجيش لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة.

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