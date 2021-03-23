جدة - نرمين السيد - يبدأ وزير الخارجية الصينى وانج يى، غدًا الأربعاء، جولة تشمل ست دول فى منطقة الشرق الأوسط، وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا.



جدة - نرمين السيد - يبدأ وزير الخارجية الصينى وانج يى، غدًا الأربعاء، جولة تشمل ست دول فى منطقة الشرق الأوسط، وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا. ووفقاً لما ذكرته وكالة الصين الجديدة "شينخوا"، تسمل جولة وزير خارجية الصين كل من: "السعودية، وتركيا، وإيران، والإمارات، وعُمان، والبحرين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية الصين يبدأ جولة موسعة بين دول الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.