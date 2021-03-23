رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo للاستعلام عن أسماء 2916 مترشح للتعين بالوزارة

في ظل سعي الحكومة الأردنية لتوفير فرص عمل للشباب، أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم عبر رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي على موقع تويتر، عن أسماء 2916 مترشح ومترشحة للتعين في وظائف متاحة بالوزارة، وهم الدفعة الأولى من التعينات التي أعلنت الوزارة عنها لسد العجز في المعلمين بها في العديد من التخصصات، ودعت المترشحين للتعين عن الالتزام بالمواعيد المقررة للمراجعات، وقالت أن المتخلف عن الحضور في الموعد المحدد له يعتبر متنازل عن حقه في التعين، ولا يحق له مراجعة الوزارة وفيما يلي رابط أسماء المترشحين للتعين.

رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية

يمكن لجميع من تقدم للوظائف التي أعلن عنها في وزارة التربية والتعليم الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي والاطلاع على الأسماء المترشحة للتعيين.

موعد المقابلات الخاصة باستكمال أجراءات التعيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة أن موعد المراجعات للمترشحين هو يوم 2021/03/28، ودعت المترشحين إلي مراجعة المراكز الموضحة أمام أسمائهم، وفق المواعيد التي ستقوم مديريات التربية والتعليم الأردنية بتحديدها لهم بدأ من يوم 28 مارس القادم، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تهدف وزارة التربية والتعليم إلي توظيف الشباب وفق شروط وضعتها، لاختيار أفضل العناصر لسد العجز الواضح بالوزارة منذ فترة، وأعلنت عن تعينات جديدة ستتم على مراحل متتالية، واليوم أعلنت عن الدفعة الأولى من المترشحين على الوظائف للعمل بها في مختلف المحافظات الأردنية، وقالت أنها تمنح المترشحين 30 يوم فقط للتقديم واستكمال أجراءات القبول والتعين النهائي وبعدها سيسقط حقه في الوظيفة.

الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية النقر على أسماء الدفعة الأولى من المترشحين للتعين بالوزارة.

سوف تظهر أسماء المرشحين وكل أسم أمامه مركز العمل والمراجعة الخاص به.

طريقة الاستعلام عن وظائف وزارة التربية والتعليم الأردنية.