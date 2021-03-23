رابط الاستعلام عن التأمين الصحي أبشر 1442 absher

نعرض لكم اليوم رابط الاستعلام عن التأمين الصحي لنظام ابشر 1442، وذلك من أجل توفير وقت المواطن السعودي وحرصا علي سلامة، لذلك نوهت المملكة العربيه السعودية ضرورة التسجيل في نظام أبشر.

ومن خلال نظام أبشر تتاح بعد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية داخل الممكلة العربية السعودية وذلك لتيسير حصول المواطن السعودي علي الخدمات التي يقدمها مثل، المخالفات، توظيف، الجوازات، تفويض، التسجيل في وزارة الداخلية، و أبشر نسيت كلمه المرور في حاله فقدانها.

رابط الأستعلام عن التأمين الصحي

تتيح من خلال رابط الأستعلام عن التأمين الصحي في نظام أبشر، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عرض بيانات التأمين الصحي الخاصة بهم وبعائلاتهم أو الاشخاص الذين تحت كفالاتهم في سجلاتهم في وزراة الداخلية السعودية .

ومن خلال هذا

تصفّح الدليل الإرشادي لخدمات منصة أبشر



وتعرّف على خدمة ( الاستعلام عن التأمين الصحي )https://t.co/8v2vjqZKR7



⁧#تعرّف_على_أبشر⁩ pic.twitter.com/xEjnsZd0qz — أبشر (@Absher) March 22, 2021

تحميل فهرس بكافه الخدمات التي تقدمها منصور أبشر.

وعرضت ايضا من خلال الموقع الرسمي لنظام أبشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي، أهم الاسئلة الأكثر أستفسارا بخصوص الخدمات التي تقدمها منصه أبشر.

خدمات نظام أبشر

أبشر تعتبر المنصة الرائدة في الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية، رافعة شعار وفر وقتك، حيث أعلنت مصنه أبشر انها تقدم ما يزيد عن 279 خدمة الكترونية يستفيد بيها أكثر من 20 مليون مستفيد حيث أطلت هشتاج بعنوان أبشر معكم، ومن الخدمات التي تقدمها المنصه، المرور والجوازات والأحوال المدنية و وزراو الاسكان والأمن العام والمديرية العامة للسجون ووزارة الحج والنيابة العامة.

ومن خلال المنصه ايضا يمكن عمل اجراءا بيع السيارة عبر خدمة مبيعات المركبات أسهل في الأجراءات وأٍسرع في الوقت دون الحاجه الي التوجه للشهر العقاري .

كما نوهت أنه علي المواطنين المستفيدين من الخدمة ضرورة تحديث البريد الإلكتروني المستخدم في المنصة وذلك من أجل تواصل أفضل.

خطوات التحديث :