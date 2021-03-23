نظام نور استفتاء وزارة التعليم ولي الأمر 2021

في يوم الأمس أعلن نظام نور استفتاء وزارة التعليم ، حيث قامت الوزارة بطرح أوقات الدوام في شهر رمضان المبارك من أجل الدراسة عبر المنصات الإلكترونية لكل المراحل التعليمية الإبتدائية والثانوية والمتوسطة وقامت وزارة التعليم عبر موقع توتير بتوجيه دعوى لكل أولياء الأمور من آباء وأمهات إلى التصويت على استفتاء الوزارة من أجل اختيار الدوام المناسب لكل الأطفال وهذا عبر بوابة نظام نور.

نظام نور استفتاء وزارة التعليم

قامت الوزارة بطرح عدة مقترحات شملت العديد من الأوقات من أجل الدوام في شهر رمضان، ومن المقترحات أن تبدأ عملية التعليم من الصباح الباكر أو أن تبدأ من الظهيرة والكثير من المقترحات الأخرى التي أتت على الشكل الآتي ونوضح أن الأوقات القادمة هي للمرحلة الإبتدائية:

الاقتراح الأول التي وضعته الوزارة أن يبدأ الدوام من الساعة الخامسة والنصف وينتهي الدوام في الثامنة والنصف، ونجدد الذكر أن التصويت سيكون عبر موقع نور

هناك اقتراح آخر أن يكون الدوام من السادسة وحتى التاسعة

يمكن التصويت على أقتراح من السابعة وحتى العاشرة

يمكن أن تكون أوقات الدوام من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة

من 10:30 قبل الظهيرة وحتى الواحدة والنصف ظهرا

من الساعة 11.00 وحتى الساعة 2.00 ظهرا

من الساعة 12.30 وينتهي الدوام في الساعة 3.30 بعد الظهر

وفي الصورة التالية توضيح لمقترحات المرحلة المتوسطة والثانوية.

سوف تبلغ عدد ساعات الدراسة في المرحلة الابتدائية ثلاث ساعات، حيث كل المقترحات التي وضعتها الوزارة تبلغ عدد ساعات الدراسة فيها ثلاث ساعات بالنسبة للمرحلة الثانوية تبلغ مدة الدراسة حسب الاقتراحات أربع ساعات بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبلغ مدة الدراسة فيها وفق الاقتراحات المقدمة من قبل وزارة التعليم 4 ساعات.

كم يبلغ عدد ساعات الدوام في شهر رمضان