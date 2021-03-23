منصة مدرستي الواجبات المنزلية 1442 للتعليم عن بعد وطريقة أداء الإختبارات

يبحث الملايين من طلاب وطالبات المملكة العربية ابسعودية عن منصة مدرستي الواجبات في الفترة الأخيرة وقد زاد معدل البحث بشكل كبير هذه الايام منذ أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن اعتمادها لمنصة مدرستي لتكون البديل الرسمي للمدارس التي تم إغلاقها بعد قرار الحكومة السعودية منعاً لتفشي فيروس كورونا وأخذاً بالإجراءات الإحترازية المواجهة له، وقد اعتمدت المنصة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تقوم بتوصيل المعلومة للطالب بشكل سهل وبسيط وتجعل عملية التواصل بينه وبين المعلم بسيطة غير معقدة، وكل هذه المميزات ساهمت في نجاح المنصة منذ اليوم الأول من إطلاقهان ونحن في موقعنا “ثقفني” نهتم بكل الاخبار السعودية خاصة التي تخص التعليم والآن نكتب لكم في هذه المقالة عن رابط تسجيل الطلاب في منصة مدرستي، فتابعونا.

منصة مدرستي الواجبات المنزلية

يُمكنك تسجيل دخولك كطالب لمنصة مدرستي من خلال خطوات بسيطة، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى موقع منصة مدرستي التعليمية.

التعليمية. ثانياً سيتم الطلب منك بإدخال بيانات الدخول قم بإ>خال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يثمكنك الحصول على بيانات الدخول من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا الرسمي.

وزارة التعليم السعودية

يتم استخدام منصة مدرستى لتطوير مهارات الطلاب وتطوير مهارات استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة حيث تم استخدام هذه المنصة كبديل للدوام اليومى فى المدرسة وبالأخص بعد انتشار جائحة كورونا التى تنتشر فى الإمكان المزدحمة وتزداد فرص الإصابة مما جعل وزارة التربية والتعليم تحرص على أمن وسلامة والطلاب وقررت منعهم من الذهاب للمدرسة ولكن بدلاً من ذلك جعلت المدرسة فى منزل كل طالب لكن فى هيئة منصة إلكترونية تسمى مدرستى ومن خلالها يحصل الطالب على جدول ومواعيد الحصص التعليمية التى تخص مرحلته التعليمية ومن خلال هذا الجدول يدخل الطالب على المنصة كبداية دوام يومى ويبدأ فى الحصول على دروسه وأيضا يطالب بأنشطة وواجبات منزلية حتى يستمر العام الدراسى بطريقة سليمة تحافظ على سلامة الطلاب والمعلمين أيضاً من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولقد لاقت منصة مدرستى شهرة على نطاق واسع إلى أن أعجب بها المدرسين والطلاب وأيضاً أولياء الأمور.