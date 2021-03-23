تعرفت امرأة روسية تدعى ”إلفيرا أوتيفا“ على رجل تركي ثري يدعى ”ألبن موتلو“ عبر موقع للتواصل الاجتماعي.
واجتمع ألبن البالغ من العمر 40 عاما مع إلفيرا في فندق بمنطقة أتاشهير، بعد أن دعاها إلى زيارة اسطنبول للتعارف والسياحة، بحسب وسائل إعلام روسية.
وتمكنت إلفيرا البالغة من العمر 47 عاما، من الإبلاغ عن تعرضها للضرب من قبل التركي ألبن بعد يومين من التعنيف الجسدي، وذلك عندما ذهب إلى محل البقالة لشراء بعض الأغراض.
وأبلغ موظفو الفندق الشرطة التركية، وتم نقل السائحة الروسية إلى المستشفى حيث تعرضت لكدمات شديدة.
وقال الجاني ألبن للشرطة إنه قام بضربها لأنها هددته بإخبار زوجته عن خيانته لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سائحة روسية تتعرض للضرب من قبل مواطن تركي لمدة يومين في فندق... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.