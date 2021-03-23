رابط منصة إحسان تنطلق بأوامر ملكية لدعم ريادة المملكة في العمل الخيري سدايا توظيف حقيقي للتبرعات

منصة إحسان للأعمال الخيرية، التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، من المنصات ذات الأهمية الكبير لدعم العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرار بانطلاق المنصة يوم السبت الموافق 20 مارس 2021، حيث ستساهم المنصة في دعم مكانة المملكة عالمياً من حيث دعم العمل الخيري التطوعي، والاستفادة الحقيقية للتبرعات وتوظيفها بالطريقة الصحيحة.

الدخول على الموقع الإلكتروني “ehsan.sa“.

الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان

برنامج غراس. برنامج حاسبة الزكاة. برنامج هدية.

برامج المنصة للعمل الخيريماهية إحسان

صدر الأمر السامي رقم 48019 بإطلاق منصة إحسان للأعمال الخيرية، للعمل على تنمية واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تعمل على تنمية المشاريع والخدمات التنموية، وبناء منظومة تقنية فاعلة بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في قيادة العمل الخيري، سواء على المستوي المحلي أو العالمي.

المشاركة في عمل مشاريع الخير.

إغاثة.

فُرجت لتقديم المساعدة للسجناء.

تسهم في تعزيز المسئولية الاجتماعية.

تعمل على تحسين العمل التنموي.

رفع قيمة الانتماء الوطني والعمل الإنساني سواء لدي الأفراد أو المؤسسات.

تجعل عملية التبرع تتميز بالشفافية والسهولة.

تعمل على تحفيز القائمين على التبرع بالتوسع مما يُتيح تكريم المتميزين منهم في العمل التنموي.

فرص التبرع التي تقدمها المنصةالأهداف التي تحققها منصة إحسانمنصة ehsan.sa

تهتم منصة إحسان بتوظيف التبرعات بصورة حقيقية، بحيث يستفيد منها المواطنين والجهاد الداعمة للعمل الخيري، كما تضمن المراقبة الصارمة للأوجه التي يتم قبول التبرعات منها وصرفها بها، وتحتل المنصة اهتمام كبير من القيادة السياسية وتعاون واسع من المؤسسات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

تم إطلاق الهيئة منذ أكثر من عام، تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم القطاع الخيري بالمملكة ودعم قيم الإنسان من خلال العمل الخيري، ويترأس الهيئة الدكتور عبد الله الغامدي، وقامت الهيئة بإطلاق منصة إحسان بمشاركة لجنة إشرافية مكونة من “وزارة الداخلية، العدل، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشئون البلدية والقروية والإسكان”.