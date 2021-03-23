منصات مدرستي تسجيل الدخول 1442 رابط منصة مدرستي

منصات مدرستي تسجيل الدخول فهي من أشهر المنصات التعليمية التي قدمتها وزارة التعليم، حتى يستطيع الطالب الحصول على جميع البيانات الخاصة بالدراسة، ومنها الجدول الدراسي، وشرح المناهج التعليمية وغيرها من المساعدات المختلفة التي تقدمها منصة مدرستي في ظل انتشار المرض المستجد، وعدم ذهاب الطلاب إلى المدارس، تأكيدًا على نظام نور التعليمي.

منصات مدرستي تسجيل الدخول

يمكنك التسجيل على منصات مدرستي تسجيل الدخول التعليمية حيث اعتمدت وزارة التعليم على هذه المنصات التعليمية التي تساعد على التواصل بين المعلمين والطلاب بشكل سهل، فهي تقوم بدور المعلم الذي يقدم الشرح للطلاب.

بالإضافة إلى الحصول على جدول الامتحان وأداء الاختبارات التي تقدمها الوزارة من خلال المنصة، وقد يستطيع الطالب الدخول إلى المنصة لمتابعة أمور الدراسة في ظل انتشار الوباء عن طريق الاستماع إلى الشروحات الخاصة بجميع المناهج الدراسية، وقد يتم تسجيل الدخول عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي التعليمية.

تسجيل دخول الطالب من خلال حساب مايكروسوفت الخاص به.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، حتى يتم التواصل مع المعلم عن طريق منصة مدرستي بشكل مباشر.

يجب تسجيل الخروج عند الانتهاء من مشاهدة الشرح أو التواصل مع المعلم داخل منصة مدرستي.

منصتي مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي يجب على الطالب تأكيد إثبات الحضور داخل المنصة، فهذا من الأمور الهامة التي يجب على كل طالب معرفتها، فقد يتم حصر عدد مرات الحضور من المعلمين، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع منصة مدرستي.

تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم فتح القائمة الجانبية الموجودة داخل الموقع.

يجب أن يختار الطالب اسم الدرس الذي يريد أن يستمع إليه.

تظهر كلمة حضور بجوار الدرس الذي يقوم الطالب باختياره، وبهذا قد يتم تسجيل الطالب حضور هذا الدرس.

وبذلك يُمكنك التسجيل على منصات مدرستي تسجيل الدخول من خلال الخطوات السابقة، فهي تساعد الطالب على مواصلة رحلة التعليم بعد توقفها داخل المدارس، لذلك يحرص جميع الطلاب على تسجيل الحضور داخل المنصة، للاستفادة بكل ما يقدمه أفضل المعلمين من الكوادر التعليمية.