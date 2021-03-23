طريقة عمل البرجر في البيت اعمليها بكل سهولة وبأقل المقادير مثل الجاهز، يعتبر البرجر من أجمل الأكلات السريعة، التي يعشقها جميع الأشخاص، خاصة الأطفال، لأنه يتميز برائحة وطعم لهم رونق خاص، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم بالخطوات طريقة عمل البرجر في المنزل. تعتمد مكونات عمل البرجر اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم والبهارات والبصل البودر، وسوف نقدم إليكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة مكونات عمل البرجر وخطوات تحضيرها طريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر في البيت المقادير: 500 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة متوسطة من الثوم المهروس.

4 ملاعق صغيرة من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات البرجر.

10 جرام من الفلفل الأسود.

كوب صغير من البصل المهروس.

بيضة كبيرة الحجم.

10 جرام من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق. طريقة تحضير البرجر في البيت امزجي اللحم المفروم مع مقدار البصل جيدا، ثم ضيفي البقسماط المطحون، ومقدار الدقيق إلى خليط اللحم، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الملح والفلفل الأسود، وباقي المكونات إلى خليط اللحم، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط يشبه العجينة اللينة. اسكبي خليط اللحم في وعاء، ثم اغلقيه جيدا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 180 دقيقة، حتى يتماسك. قومي بتشكيل اللحم على هيئة أقراص متشابهة، ثم ضعيها في قالب، ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة. وزعي قطع خليط اللحم في صينية داخل الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج البرجر. طريقة أخرى لعمل البرجر بالبقسماط طريقة تحضير البرجر في البيتطريقة أخرى لعمل البرجر بالبقسماط المقادير: 600 جرام من اللحم المفروم.

كوب متوسط من البصل المهروس.

10 جرام من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الكاتشب.

أربع ملاعق صغيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الخردل.

15 جرام من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثلث ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة تحضير البرجر بالبقسماط اخلطي اللحم مع مقدار الثوم والبصل جيدا، ثم ضيفي الخردل، والكاتشب البقسماط، والقرفة، وباقي المكونات إلى خليط اللحم المفروم. ثم امزجي جميع المكونات السابقة جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. بعد ذلك قومي بتشكيل اللحم على هيئة أقراص متساوية، ثم وزعيها في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن، حتى ينضج البرجر ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير البرجر بالبقسماط وفي نهاية هذا المقال قد ذكرنا لكم مكونات عمل البرجر وخطوات تحضيرها ومكونات عمل البرجر بالبقسماط وخطوات تحضيرها. الوسوم

طريقة عمل البرجر في البيت اعمليها بكل سهولة وبأقل المقادير مثل الجاهز، يعتبر البرجر من أجمل الأكلات السريعة، التي يعشقها جميع الأشخاص، خاصة الأطفال، لأنه يتميز برائحة وطعم لهم رونق خاص، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم بالخطوات طريقة عمل البرجر في المنزل. تعتمد مكونات عمل البرجر اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم والبهارات والبصل البودر، وسوف نقدم إليكم بالتفصيل من خلال السطور القادمة مكونات عمل البرجر وخطوات تحضيرها طريقة عمل البرجر في البيت طريقة عمل البرجر في البيت المقادير: 500 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة متوسطة من الثوم المهروس.

4 ملاعق صغيرة من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات البرجر.

10 جرام من الفلفل الأسود.

كوب صغير من البصل المهروس.

بيضة كبيرة الحجم.

10 جرام من الملح.

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق. طريقة تحضير البرجر في البيت امزجي اللحم المفروم مع مقدار البصل جيدا، ثم ضيفي البقسماط المطحون، ومقدار الدقيق إلى خليط اللحم، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الملح والفلفل الأسود، وباقي المكونات إلى خليط اللحم، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط يشبه العجينة اللينة. اسكبي خليط اللحم في وعاء، ثم اغلقيه جيدا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 180 دقيقة، حتى يتماسك. قومي بتشكيل اللحم على هيئة أقراص متشابهة، ثم ضعيها في قالب، ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة 60 دقيقة. وزعي قطع خليط اللحم في صينية داخل الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج البرجر. طريقة أخرى لعمل البرجر بالبقسماط طريقة تحضير البرجر في البيتطريقة أخرى لعمل البرجر بالبقسماط المقادير: 600 جرام من اللحم المفروم.

كوب متوسط من البصل المهروس.

10 جرام من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الكاتشب.

أربع ملاعق صغيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الخردل.

15 جرام من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثلث ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة تحضير البرجر بالبقسماط اخلطي اللحم مع مقدار الثوم والبصل جيدا، ثم ضيفي الخردل، والكاتشب البقسماط، والقرفة، وباقي المكونات إلى خليط اللحم المفروم. ثم امزجي جميع المكونات السابقة جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. بعد ذلك قومي بتشكيل اللحم على هيئة أقراص متساوية، ثم وزعيها في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن، حتى ينضج البرجر ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير البرجر بالبقسماط وفي نهاية هذا المقال قد ذكرنا لكم مكونات عمل البرجر وخطوات تحضيرها ومكونات عمل البرجر بالبقسماط وخطوات تحضيرها.

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