بالفيديو.. عشرات الضحايا بكارثة انهيار مدرج مكتظ بالجماهير

شهد تجمع رياضي كارثة محققة، بعد انهيار مدرج خلال بطولة "كابادي الوطنية" السابعة والأربعين للناشئين، في منطقة سوريابيت بولاية تيلانجانا الهندية، الاثنين. مما أدى إلى إصابة أكثر من 80 شخصا، 6 منهم في حالة خطيرة.

ووقع الانهيار بعد دقائق من بدء حفل افتتاح البطولة، حيث أظهر مقطع فيديو سقوط أحد المدرجات الثلاث المخصصة للجمهور.

وحسبما ذكر موقع "نيو إنديا إكسبريس"، فقد استحوذ الذعر على الجميع بعد الحادثة، وتبع ذلك تدافع أدى إلى إصابة عدد أكبر من الأشخاص.

واستمرت الفوضى في المكان لبعض الوقت، حيث لم يعرف أحد على الفور عدد المصابين، وأولئك الذين حوصروا تحت أنقاض المدرج المنهار.

ووصلت قوات الشرطة والفرق الطبية إلى الموقع حيث كانت الصورة "مأساوية"، إذ شوهد عدد من المصابين ممددين على الأرض، في حين اعتقلت السلطات الجهة المنظمة للبطولة بتهمة الإهمال.

وعلّقت الشرطة على الحادث بالقول: "كانت هناك 1200 شخص في الموقع وقت وقوع المأساة. لا زلنا نحقق في أسباب الحادثة التي قد تكون ناجمة عن عيوب في بناء المدرج".

وهرع وزير الطاقة جي جاغاديش ريدي، الذي كان من المقرر أن يفتتح البطولة إلى الموقع، وأشرف على عمليات الإنقاذ، ووجه المستشفيات القريبة من الموقع بتقديم أفضل علاج للمصابين الذين زارهم.

وتعد لعبة "كابادي" الجماعية الأولى في الهند، وتتمتع بشعبية كبيرة في منطقتي جنوب وشرق قارة آسيا، ويطلق عليها "رياضة الجماهير" لبساطتها وعدم حاجتها لأي أدوات أو ملاعب خاصة.

و"كابادي" لعبة تدمج بين المصارعة والرغبي، وتحتاج إلى قوة بدنية وخفة حركة ونفس طويل وتناغم عضلي عصبي مع سرعة رد الفعل في ذات الوقت.

وتقام مباريات "كابادي" بين فريقين يتألف كل منهما من 12 لاعبا منهم 5 بدلاء، يتنافسان على حصد نقاط أكثر عن طريق لمس أو أسر لاعبي الخصم.