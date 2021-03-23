الخارجية الأمريكية ترحب بالمبادرة السعودية: حان الوقت لإنهاء الحرب فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، شددت الخارجية الأمريكية، على أنه يجب على الحوثيين احترام القانون الدولى ووقف الهجمات الصاروخية، داعية كافة الأطراف فى اليمن إلى الالتزام بالمبادرة السعودية.

وقال الخارجية الأمريكية، إنه لا يمكن أن نجعل الشعب اليمنى رهينة للاتفاق النووى مع إيران، موضحة أن إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية كان لأسباب إنسانية بحتة، وأن إلغاء تصنيف الحوثى كجماعة إرهابية لا يعنى عدم فرض عقوبات.