حكومة اليمن تعلن حالة الطوارئ فى مواجهة تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الحكومية فى اليمن "سبأ"، وجهت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا وزارة الصحة بإعلان الطوارىء الصحية فى كل المحافظات، ورفع الجاهزية فى المراكز الصحية والمستشفيات، إضافة إلى توفير أدوات الحماية للكادر الطبى والأدوية والمستلزمات المحتاجة.

كما حثت اللجنة السلطات المحلية على إغلاق القاعات والنوادى وصالات الأفراح، وتنظيم الأسواق والمولات، وتقليص مدة عملها حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، مع فرض الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى الأسواق والمراكز التجارية.

وألزمت اللجنة كافة المؤسسات الرسمية الحكومية والمحلية بتعليق كل الأنشطة الجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية غير الضرورية، وتفعيل قرار حظر التجوال الجزئى بحسب تقديرات السلطات المحلية فى المحافظات، وفقًا للحالة الوبائية.

كما وجهت وزارة الخدمة المدنية بتوجيه الوزارات والمؤسسات بمنح إجازات فى المؤسسات العامة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، داعية إلى إغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة، وسرعة استكمال امتحانات العام الدراسى.