جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 123.7 مليون إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تخطت أعداد جرعات اللقاحات الموزعة حول العالم 458 مليون جرعة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا حول العالم.. 123.7 مليون إصابة مقابل 458 مليون جرعة لقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.