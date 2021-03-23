بريطانيا تخفض عدد جيشها وترفع استثماراتها العسكرية فى مواجهة التهديدات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، عرضت هذه الخطة فى وقت تبحث فيه بريطانيا عن مكانة جديدة على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، وفي إطار تدهور العلاقات مع روسيا والصين.

وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، أمام النواب، إن الخطة "تشكل تطورًا فى التعبئة الكثيفة باتجاه سرعة عصر المعلومات والجاهزية والأمور اللازمة ذات الصلة لمواجهة تهديدات المستقبل" منتقدًا إصلاحات سابقة تركت القوات "تعمل فوق طاقتها وغير مجهزة جيدًا".

وأكد وزير الدفاع معلومات أوردتها وسائل إعلام بريطانية، تشير إلى خفض عناصر الجيش من 76.500 حاليًا إلى 72.500 بحلول 2025.

في المقابل، ستعزز الاستثمارات فى التكنولوجيا مثل الطائرات دون طيار، والحروب المعلوماتية، وفى الفضاء، القطاع الأخير الذى سينال تمويلاً بـ 6.6 مليارات جنيه استرلينى على أربع سنوات ـ ما يعادل 7.7 مليارات يورو ـ لوضع شبكة أقمار اصطناعية للمراقبة والاستطلاع.

كما تعتزم وزارة الدفاع بناء المزيد من السفن والغواصات، وستحول مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة باسم "فيوتشِر كوماندو فورس" "إف سى إف"، وستحظى بأكثر من 200 مليون جنيه استرلينى ـ ما يعادل 232 مليون يورو ـ على شكل استثمارات مباشرة في العقد المقبل، على أن تقوم هذه الوحدة الجديدة بعمليات بحرية والتصدى لتهديدات الدول.

وشارت الوكالة إلى أن الجيش البريطانى يعتزم نشر لواء للعمليات الخاصة، "قادر على العمل بتكتم فى بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعًا فى كل أنحاء العالم".

وأشار الوزير إلى أن الجيش "لم يعد الملاذ الأخير، لكن يجب أن يصبح أكثر حضورًا ونشاطًا، وأن يلعب دورًا يتجاوز ما نعتبره تقليديًا الحرب".

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى فى نوفمبر الماضى، استثمارًا فى مجال الدفاع بقيمة غير مسبوقة منذ 30 عاماً، مع طموح بلاده لتكون "أكبر قوة بحرية فى أوروبا"، لافتًا إلى نفقات إضافية بـ 24.1 مليار جنيه استرلينى ـ 28 مليار يورو ـ على مدى 4 سنوات، مقارنة مع ميزانية 2019.