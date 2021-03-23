العراق.. مفوضية الانتخابات تلغى التصويت فى الخارج

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الذى أورده موقع "السومرية نيوز"، قالت المفوضية العراقية للانتخابات: "لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية فى مختلف دول العالم فى العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيى الخارج، بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص".
وأضاف البيان: "وأولت المفوضية اهتمامًا كبيرًا بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التى يمكنها أن تسهم فى إنجاح هذه الانتخابات، وفى مقدمتها وزارة الخارجية".
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