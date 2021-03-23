نتنياهو: آمل أن تكون الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن أمله فى أن تكون جولة الاقتراع الجارية هى الأخيرة لإسرائيل، وذلك بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات التشريعية الرابعة فى إسرائيل خلال أقل من عامين.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، وصل نتنياهو مع عقيلته سارة إلى أحد مراكز الاقتراع فى حى رحافيا فى القدس، وقال من هناك: "آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة، وأن تضع حدًا للمأزق السياسى فى إسرائيل". ويطمح نتنياهو الذى تولى مقاليد السلطة فى إسرائيل منذ 2009 دون انقطاع، إلى البقاء فى منصبه، رغم فشله فى تشكيل حكومة غالبية مستقرة، إضافة إلى ثلاث تهم بالفساد.

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