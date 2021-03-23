العراق: انفجار فى بغداد وتدمير 39 وكرا للإرهابيين بنينوى

جدة - نرمين السيد - وقال بيان خلية الإعلام الأمنى إنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولى سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة الإثنين فى جبال قره جوغ، ضمن قاطع عمليات نينوى"، مؤكدًا أن "الضربات أسفرت عن تدمير 39 وكرًا للإرهابيين".
فيما قُتل شخص وأصيب 4 آخرين جراء انفجار دراجة نارية شرقى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، حسبما أكدت وسائل إعلام عراقية، لافتة إلى أن الانفجار وقع قرب شارع المدارس بمنطقة المشتل شرقى العاصمة.
فيما سارعت قوات الأمن العراقية إلى تطويق موقع الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
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