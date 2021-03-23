ارتفاع عدد المتعافين وانخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى روسيا

سجلت روسيا تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث رصدت السلطات الصحية 8457 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما بلغ عدد المتعافين 10860 شخصا خلال اليوم الماضي.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، أن 427 شخصا توفوا خلال 24 ساعة.

وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 4 ملايين و474610 إصابة، تعافى منها 4 ملايين و88045 شخصا، فيما توفي 95818 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وفي موسكو تعافى خلال اليوم الماضي 1379 شخصا مقابل تسجيل 1042 إصابة جديدة، وفي مدينة بطرسبوغ غادر المستشفى 1363 شخصا، فيما تم تسجيل 812 إصابة جديدة، وفي المناطق المجاورة للعاصمة موسكو تماثل للشفاء 601 شخصا فيما تم تسجيل 513 إصابة جديدة بالفيروس.

هذا وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن السلطات الروسية لا ترى سببا لإعادة الإغلاق، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي يشهد تحسنا مستمرا منذ نهاية العام الماضي.