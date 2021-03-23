بريطانيا تفرض 5 آلاف جنيه إسترليني غرامة السفر للخارج دون سبب وجيه‎

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها، الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/ حزيران، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد، وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.
وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز: ”أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج.. هو الـ17 من مايو/ أيار“.
وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم الـ12 من أبريل/ نيسان.
لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين، بشأن موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.
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