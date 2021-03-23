تواصل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا

قال فريدريك فاليو، رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسي، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا ترتفع بمعدل سريع، وإذا لم يتحسن الوضع، فقد تكون هناك حاجة لمزيد من إجراءات الإغلاق.

وأضاف فاليتو، وهو أيضا عمدة بلدية فونتينبلو بجنوب باريس، لتلفزيون "إل سي آي" اليوم الثلاثاء: "الوباء يتزايد والأرقام تتفجر".

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة أمس الاثنين أن عدد حالات الإصابات الجديدة في فرنسا تسارعت أكثر، على الرغم من بدء الإغلاق الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ارتفاع عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

وتوقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن تمر بلاده بما وصفها بـ "فترة صعبة" في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.