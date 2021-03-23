استفتاء وزارة التعليم السعودية بشأن الاختبار النهائي وآلية الدراسة في رمضان 1442

صدرت آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية تؤكد استمرارية التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني 1442، وجاء ضمن أوامر وزير التعليم السعودي آخر القرارات وأحدثها بشان الاختبارات النهائية التي كان من المقرر لها أن تنعقد في الأسبوع السابع عشر من الفصل الدراسي الحالي، وسنعرف كيفية سير الدراسة بعد أن تقرر جعلها ثلاثة فصول خلال العام الدراسي الواحد.

مستجدات قرارات التعليم السعودي

أعلنت وزارة التعليم السعودية قراراً جديداً، وهو عمل استفتاء حولي توقيت الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، وسألت أولياء الأمور عن التوقيت المناسب من وجهة نظرهم من أجل استكمال دراسة الفصل الثاني في شهر رمضان المبارك للمراحل الثلاثة ’’الابتدائية’’، والمتوسطة والثانوية، وسنرفق لكم الآن المواعيد والاستفتاء الذي أعلنته الوزارة حيث يمكنكم التعليق به والمشاركة من خلال نظام نور.

نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي سؤالاً، ما التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية؟. نأمل تصويت أولياء الأمور على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور التعليمي.

جاء ضمن ما أعلنته وزارة التعليم السعودية، أن السيد الدكتور حمد آل الشيخ قد اجتمع قبل بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وأكد أن الطلاب يستمرون في عملية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، والتي قد حققت نجاحاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة منذ وقوع الأزمة العالمية، وكانت الوزارة تستهدف 70% فقط من نسبة الطلاب الكلية، ولكن حالياً وصلت النسبة إلي 98% من إجمالي عدد الطلاب.

أضاف السيد الوزير ضمن آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي، إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، وذلك يتضح لنا من البيان الآتي والذي جاء في الصحف الرسمية بالمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، ونتعرف من التقويم مواعيد الاختبارات التي يرغب الكثيرين في تغيرها، والفصول التالية هي تقسيم العام الجديد.

أحداث أخبار وزارة التعليم السعودية

صدرت الأخبار السابقة بشأن التطوير والعمل علي نهوض الدراسة وتحسين الآلية المتبعة في المملكة العربية السعودية، بينما بشان الاختبارات النهائية، فكان قد تم إعلان تقويم رسمي للفصل الدراسي الثاني، بما فيه الاختبارات، يمكنكم التعرف عليها من خلال التقويم القادم.

أتضح لنا من المواعيد السابقة، أن مواعيد الاختبارات النهائية ستكون بداية من الأحد 11 من شهر 10 المقبل عام 1442، وحتي يوم 22 من نفس الشهر، لتستغرق الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر بعد الاختبارات.