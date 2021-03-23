الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية للتقديم على الدعم السكني

الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية من الخدمات المجانية التي أتاحتها وزارة الإسكان السعودية من أجل الاستفادة من خدماتها والتي تتمثل في خدمات الدعم السكني مثل تسجيل مستفيد جديد في سكني أو الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية إن كنت من المتقدمين من قبل، حيث يمكن الاستعلام عن الإسكان برقم السجل أو رقم الهوية الوطنية إلكترونيًا بدون الحاجة إلى زيادة مقرات الوزارة، أو الهيئات التابعة لها في المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل التيسير على المواطنين، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بسهولة، وسوف نشرح لكم طريقة تسجيل مستفيد جديد 1442.

الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية

عند تسجيل الدخول إلى وزارة الإسكان السعودية تستطيع الاستفادة من عدد كبير من الخدمات من بينها:

الاستعلام عن الدعم السكني.

التعرف على برامج التمويل السكني والعقاري الذي تقدمه الوزارة.

تسجيل حساب جديد، للاستفادة من الدعم.

وعلى من يرغب في الدخول إلى بوابة سكني أو الإسكان أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

يقوم أولًا بالدخول إلى موقع وزارة الإسكان السعودية ويقوم بالنقر على بوابة سكني، ومنها تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

ثم علينا أن نقوم بالنقر التالي حتى يتم تسجيل الدخول.

قم بزيارة منصة سكني الإلكترونية، وقم بالنقر على تسجيل.

ثم نقوم بكتابة البيانات كاملة، منها رقم الهوية الوطنية، والنقر على تبويب أنا لست روبوت.

نقوم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، ثم كتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. الاطلاع على الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها حتى تحصل على كلمة سر عبر رقم جوالك. نقوم بإدخال كلمة المرور واستكمال باقي مراحل التسجيل حيث ينبغي أن تقوم بإدخال كلمة مرور جديدة قوية، حتى تحصل على رقم التفعيل. ثم النقر على تبويب التسجيل.



طريقة تسجيل مستفيد جديد في سكنيالتقديم على الدعم سكني

ومن خلال موقع منصة سكني يمكن أن تحصل على فرصة التقديم على أحد برامج التمويل السكني، من خلال الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية والاطلاع على البرامج المتاحة والاختيار من بينها، وانتظر حتى يتم التحقق من الأهلية ومعايير الاستحقاق.