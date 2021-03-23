نظام نور ولي الأمر استفتاء حول توقيت الدراسة في رمضان من وزارة التعليم 1442

نظام نور لاستفتاء مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك 1442، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رغبتها في تحديد المواعيد التي ستسير إصرها الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل، وتبقي عدداً من الأسابيع للدراسة سيكون خلاله في الفصل الدراسي الثاني، وهذا الاستفتاء خاص بأولياء الأمور يمكنكم الدخول إلي حساباتكم وتوقيع صوتكم طبقاً لما هو مرفق إليكم.

نظام نور استفتاء الدراسة في رمضان

أعلنت وزارة التعليم السعودية قراراً جديداً، وهو عمل استفتاء حولي توقيت الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، وسألت أولياء الأمور عن التوقيت المناسب من وجهة نظرهم من أجل استكمال دراسة الفصل الثاني في شهر رمضان المبارك للمراحل الثلاثة ’’الابتدائية’’، والمتوسطة والثانوية، وسنرفق لكم الآن المواعيد والاستفتاء الذي أعلنته الوزارة حيث يمكنكم التعليق به والمشاركة من خلال نظام نور.

نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي سؤالاً، ما التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية؟. نأمل تصويت أولياء الأمور على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور التعليمي.

آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم

جاء ضمن آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي، إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، وذلك يتضح لنا من البيان الآتي والذي جاء في الصحف الرسمية بالمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، ونتعرف من التقويم مواعيد الاختبارات التي يرغب الكثيرين في تغيرها، والفصول التالية هي تقسيم العام الجديد، وذلك قبل استفتاء نظام نور ولي الأمر عن مواعيد الدراسة.