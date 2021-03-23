عروض العثيم الثلاثاء 10 شعبان 1442 الأسعار تحت شعار في شهر الخير عروضنا غير

عروض العثيم اليوم 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442 ضمن أهم العروض المطلوبة في المملكة العربية السعودية، حيث أن مهرجان الخضار الطازجة التي تقدمها لكم أسواق عبد الله العثيم اليوم الثلاثاء 23-3-2021 الموافق 10-8-1442 هـ، توفر لكم تخفيضات في كافة المنتجات، ويمكنكم الحصول علي كثير من العروض من أجل الاستفادة بالخصومات علي جميع المنتجات والمشتريات التي سنوفرها لكم الآن.
أقبل الكثير من محبي عروض عبد الله العثيم علي شراءها من خلال المنافذ الموجودة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتوفر كتاب ومجلد بالأسعار كاملاً داخل الفروع، وسنتعرف معكم الآن علي أخر العروض التي أعلنتها الفروع بالأسبوع الأول، وتنتهي اليوم كما تم الحديث مؤخراً، وسيتم تحديثها بعد نزول العروض الجديدة ليوم غد في كافة الفروع كما تعودنا معكم من أجل تغطية كافة احتياجاتكم.عروض العثيم الثلاثاء
أهم تخفيضات العثيم في شهر الخير، تحت شعار ’’في شهر الخير عروضنا غير’’، وعلي رأسها المشروبات لكثرة الحاجة لها في مثل هذا الموسم بشهر رمضان المبارك، وخصوصاً مع الصيام في وقت به حرارة عالية تجعل الجميع في وضع متلهب لشرب الماء، وأهم التخفيضات علي sunguick، حيث تصل إلي 19 ريال بدلاً من 22 ريالاً.
أرفقنا إليكم مجموعة العروض التي تم الإعلان عنها في الفروع، وتستمر إلي نهاية فترة العرض يوم 23 من مارس، وسيبدأ بعدها عروض جديدة.تخفيضات عروض العثيم 2021
تعمل مجموعة عبد الله العثيم علي تقديم أجود المنتجات وكافة المستهلكين في الفترة الحالية، ومن أهم العروض هي عروض المكسرات التي يتم استخدامها في عمل الحلويات، مثل عروض اللوز الذي يصل الكيلو منها إلي 30 ريال، وعروض اللحوم تحتوي علي كثير من أهم المنتجات التي يحتاج إليها الجميع، ويصل بها كيلو اللحم إلي 40 ريال في لحم الماعز والخروف، بينما أسعار الدواجن تصل إلي 20 ريال في الكيلو كما هو واضح من العروض أعلاه.
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عروض العثيم اليوم 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442 ضمن أهم العروض المطلوبة في المملكة العربية السعودية، حيث أن مهرجان الخضار الطازجة التي تقدمها لكم أسواق عبد الله العثيم اليوم الثلاثاء 23-3-2021 الموافق 10-8-1442 هـ، توفر لكم تخفيضات في كافة المنتجات، ويمكنكم الحصول علي كثير من العروض من أجل الاستفادة بالخصومات علي جميع المنتجات والمشتريات التي سنوفرها لكم الآن.
أقبل الكثير من محبي عروض عبد الله العثيم علي شراءها من خلال المنافذ الموجودة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتوفر كتاب ومجلد بالأسعار كاملاً داخل الفروع، وسنتعرف معكم الآن علي أخر العروض التي أعلنتها الفروع بالأسبوع الأول، وتنتهي اليوم كما تم الحديث مؤخراً، وسيتم تحديثها بعد نزول العروض الجديدة ليوم غد في كافة الفروع كما تعودنا معكم من أجل تغطية كافة احتياجاتكم.عروض العثيم الثلاثاء
أهم تخفيضات العثيم في شهر الخير، تحت شعار ’’في شهر الخير عروضنا غير’’، وعلي رأسها المشروبات لكثرة الحاجة لها في مثل هذا الموسم بشهر رمضان المبارك، وخصوصاً مع الصيام في وقت به حرارة عالية تجعل الجميع في وضع متلهب لشرب الماء، وأهم التخفيضات علي sunguick، حيث تصل إلي 19 ريال بدلاً من 22 ريالاً.
أرفقنا إليكم مجموعة العروض التي تم الإعلان عنها في الفروع، وتستمر إلي نهاية فترة العرض يوم 23 من مارس، وسيبدأ بعدها عروض جديدة.تخفيضات عروض العثيم 2021
تعمل مجموعة عبد الله العثيم علي تقديم أجود المنتجات وكافة المستهلكين في الفترة الحالية، ومن أهم العروض هي عروض المكسرات التي يتم استخدامها في عمل الحلويات، مثل عروض اللوز الذي يصل الكيلو منها إلي 30 ريال، وعروض اللحوم تحتوي علي كثير من أهم المنتجات التي يحتاج إليها الجميع، ويصل بها كيلو اللحم إلي 40 ريال في لحم الماعز والخروف، بينما أسعار الدواجن تصل إلي 20 ريال في الكيلو كما هو واضح من العروض أعلاه.
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