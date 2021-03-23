إضافات تحديث سناب شات الجديد ومكافآت أكثر الفيديوهات شعبية

يهتم ملايين المستخدمين خلال الفترة الأخيرة بالبحث عن تحميل اضافات تحديث سناب شات الجديد، والتي تضمنت العديد من الميزات وحل الكثيير من المشكلات اشتكى منها الكثيرين، وكان أبرزها التحديثات الخاصة بالمنصة على تويتر وربط ومشاركة التغريدات عبر الحساب الشخصي للمستخدم، لاسيما وأن قاعدة عريضة من حاملي التطبيق يهتمون النشر على منصة التدوينات الصغرى، خاصةً من السعودية ودول الخليج العربي وبعض الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنًا مع رفع ميزانية صرف مكافآت الفيديوهات الأكثر شعبية والتي تحقق نسب مشاهدة ضخمة، والعمل على زيادة وسائل الأمان والخصوصية في الحسابات.

أبرز ما تضمنه تحديث سناب شات

أما عن أبرز ما تضمنه تحديث سناب شات الجديد، وهو تفعيل خاصية ربط ومشاركة تغريدات تويتر عبر الحساب ومع الأصدقاء، إلا أن الأمر يتطلب في البداية تحميل النسخة المحدثة من twitter على الجوالات التي تعمل بنظام التشغيل iOS وأحدث إصدار منه، ثم فتحه والضغط على التغريدة المراد مشاركتها، ثم الضغط على خيار المشاركة الذي يظهر أسفلها، ثم النقر على خيار كاميرا سناب Snap Camera من قائمة المشاركات، ثم الموافقة على طلب المنصة فتح تطبيق Snapchat باختيار فتح، حتى يتم تحويلك لشاشة إنشاء قصة مع ظهور التغريدة في الأعلى كملصق، ويتبقى لك فقط التقاط صورة كـ خلفية لملصق التغريدة الذي يشغل معظم شاشتك بواسطة الزر الدائري الموجود في أسفل الشاشة.

تغيير حجم ملصق التغريدة

كما أتاح سناب شات، إمكانية تغيير حجم ملصق تغريدة تويتر أو نقله نزولاً على رغبة ملايين المستخدمين، وتم تفعيل تلك الخطوة من خلال الضغط المطول على الصورة ثم سحبها حول الشاشة، بجانب إمكانية استخدام أدوات التحرير لتخصيص القصة التي تريد نشرها ومشاركتها للأصدقاء، وذلك من خلال الضغط على السهم الأزرق المدرج أسفل يسار لاختيار نشر التغريدة كـ قصة، مع حرية اختيار الأصدقاء الذين تريد لهم رؤية تلك القصة ومشاركتها.

ومكافآت الفيديوهات الأكثر شعبية

يأتي هذا في الوقت الذي توسع فيه تطبيق Snapchat مؤخرًا من صرف مكافآت الفيديوهات الأكثر شعبية، فأنشأت مؤخرًا صندوقًا خاصًا من أجل السداد من ريعه أكثر من مليون دولار شهريًا تحت بند مكافآت صانعي مقاطع الفيديو القصيرة الأكثر شعبية، من أجل زيادة عمليات تحميل التطبيق والمستخدمين، بجانب جذب المزيد من المبدعين لإنشاء مقاطع فيديو عبر منصتها الشهيرة (سبوت لايت) المنافس الأقوى لـ التيك توك.