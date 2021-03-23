madrasati: منصة مدرستي التعليمية رابط لدخول حصص منصتي الفصل الثاني 1442

توفر منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول للمنصة المدرسية من أجل حصص وواجبات الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442، ومع اقتراب نهاية هذا الفصل، يستعد طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية إلي الحصول علي اختبارات نهائية بعد شهر رمضان المبارك، والتي ستكون ضمن التعليم عن بعد، حيث تتم مرحلة الاختبارات عبر منصتي الإلكترونية كما تتوفر عبر منصة مدرستي الواجبات المدرسية، والتي تساعد علي تحسين مستوى الطلاب، وجعلهم في مكانة أفضل بعد التدارس في الحصص الافتراضية عبر المنصة المدرسية.

حصص اليوم الثاني بالجدول عبر المنصة التعليمية تبدأ من الصباح الباكر، ومع هذا اليوم نوفر لكم جدول الحصص الكامل الذي يمكنكم من خلاله الدخول إلي المنصة الخاصة بكم، والدخول من أجل حصص اليوم، وسنتعرف علي كيفية حل الواجبات، وتسجيل الدخول من أجل الحصول علي دروس وحصص اليوم المتوفرة عبر قنوات عين التعليمية، ومن خلال منصتي الخاصة بكل طالب عبر حسابه.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكنكم تسجيل الدخول بكل سهولة عبر منصتي الإلكترونية التي وفرت الكثير من الجهد علي الطلاب وأبناءنا في المملكة العربية السعودية منذ انتشاء الوباء العالمي من العام الماضي، والحضور للحصص الافتراضية عبر القنوات التعليمية كالآتي:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي.

تعرفنا علي كيفية الدخول، والآن نتعرف علي جدول حصص اليوم، مع التعرف علي الواجبات وكيفية رفعها عبر المنصة التعليمية بكل سهولة.

جدول حصص مدرستي التعليمية

أرفقنا إليكم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع العاشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، كما يمكنكم المتابعة عبر القناة من خلال اليوتيوب، وتجدون جدول حصص اليوم مرفق إليكم الآن.

يمكنكم بعد التعرف علي الحصص لهذا اليوم، ضمن حصص الأسبوع العاشر، أن تقوموا بحل الواجبات طبقاً للخطوات الموضحة.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية

عملت وزارة التعليم السعودية علي تقيم أداء الطلاب، وذلك يتم عن طريق الواجبات الأسبوعية، ويمكنكم العمل عليها وفق الخطوات الآتية:

دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

وفرت وزارة التعليم السعودية كثيراً من الدعم للطلاب، وأهمهم هو توفير الجهد وتيسير العملية التعليمية عبر منصتي منصة مدرستي.