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أخبار اليمن : المؤتمر : ما أعلنته السعودية لا يرقى للمستوى المطلوب وعلى من بدء الحرب إنهاءها بشجاعة

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المؤتمر نت - المؤتمر : ما أعلنته السعودية لا يرقى للمستوى المطلوب وعلى من بدء الحرب إنهاءها بشجاعة
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المؤتمر نت - تابع المؤتمر الشعبي العام باهتمام بالغ ما صدر عن وزير الخارجية السعودية حول ما سمي مبادرة سعودية لإنهاء ( الأزمة ) اليمنية ؛وللأسف الشديد ڤإن ما أعلن عنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب فيما وصل إليه اليمن وشعبه جراء الحرب

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دوت الخليج -
المؤتمر : ما أعلنته السعودية لا يرقى للمستوى المطلوب وعلى من بدء الحرب إنهاءها بشجاعة
تابع المؤتمر الشعبي العام باهتمام بالغ ما صدر عن وزير الخارجية السعودية حول ما سمي مبادرة سعودية لإنهاء ( الأزمة ) اليمنية ؛وللأسف الشديد ڤإن ما أعلن عنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب فيما وصل إليه اليمن وشعبه جراء الحرب والدمار والحصار المستمر على مدى ست سنوات كاملة.

ان المؤتمر الشعبي العام يؤكد أن على من بدء الحرب أن يتحمل إنهاءها بشجاعة ورغم ذلك فإن ما أعلنته السعودية خطوة في الطريق الصحيح والذي نأمل أن تتبعه خطوات تؤدي لإيقاف وإنهاء الحرب ورفع الحصار الجائر عن كافة المنافذ و الموانىء اليمنية البحرية والجوية والبرية ؛كما نأمل استمرار الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان الشقيقة والمجتمع الدولي مواصلة جهودهم الدؤوبة إلى إيقاف الحرب ورفع الحصار وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله ويتيح لليمنين الحوار لحل خلافاتهم بعيدا عن التدخلات والوصاية الخارجية من أي طرف كان .

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