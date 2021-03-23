جونسون يخطط لإجبار العاملين في دور الرعاية بتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن تفاصيل مسربة لوثيقة تم تقديها إلى اللجنة الفرعية لمجلس عمليات كوفيد 19 التابعة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضى، تظهر أن جونسون ومات هانكوك قد طلبا تغيير القانون.
وبحسب "التليجراف"، فإن الحكومة تشعر بأنها مضطرة للتحرك وسلط قلق من انخفاض تناول اللقاحات بين الموظفين فى دور الرعاية، حيث يعيش العديد من الأشحاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس.
ولو تم التصويت على تغيير القانون، فإنه من المرجح أن يصبح الغالبية العظمى من 1.5 مليون شخص يعملون فى قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين فى إنجلترا ملزمين قانون للحصول على تطعيم كوفيد 19.
وترى الصحيفة أن إجبار عشرات العاملين قانونيا للحصول على جرعات اللقاح يثير أسئلة قانونية وأخلاقية.
وتحذر الوثيقة الصادرة عن لجنة فرعية تابعة للحكومة من أن عددا كبيرا من العاملين فى الرعاية الاجتماعية ربما يتركوا عملهم لو تم إجراء التغيير، ويمكن أن تكون هناك دعاوى قضائية ناجحة على أساس حقوق الإنسان.
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