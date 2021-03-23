بلينكن يتعهد بدعم أمريكا لحلف شمال الأطلسى والتعاون فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى أول زيارة لمقر حلف شمال الأطلسى، اليوم، قال بلينكن للصحفيين، إن الحلف يمر بلحظة حاسمة فى مواجهة تهديدات فى شتى أنحاء العالم، فضلاً عن تغير المناخ، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.
وأضاف بلينكن بعد الاجتماع مع ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف: "جئت للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تريد إعادة بناء شراكاتها، نريد تنشيط التحالف مع الشركاء فى حلف شمال الأطلسى فى المقام الأول".
وردًا على سؤال حول أى انسحاب محتمل من أفغانستان، قال وزير الخارجية الأمريكية إن مراجعة أمريكية للخيارات لا تزال مستمرة، مضيفًا أنه سيستمع إلى الحلفاء وسيستشيرهم.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية حلف الناتو الوضع فى أفغانستان خلال اجتماعاتهم على مدار اليومين المقبلين فى بروكسل.
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