ليبيا تعلن تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة الدبيبة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، سيضم عضوية المجلس: محافظ المصرف المركزى والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين لرسم السياسات التى ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالى والاقتصادى والمصرفى لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبى.

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