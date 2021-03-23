ترامب يشكك في اتزان بايدن بعد حادث تعثره على سلم الطائرة

شكك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في اتزان رئيس الدولة الحالي جو بايدن، بعد سقوطه عندما كان يصعد سلّم الطائرة، كما شكك في أن بايدن يعي ماهية الوثائق التي يوقعها.

وكان بايدن قد تعثر وسقط ثلاث مرات الأسبوع الماضي أثناء صعوده سلم الطائرة، وظهر فيديو السقوط الذي صوّره صحفيون من المجمع الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعزا البيت الأبيض حادث السقوط إلى الرياح الشديدة، وقالت كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسمه، إن الجو كان "عاصفا جدا"، وإنها هي نفسها "كادت أن تسقط"، مؤكدة أن بايدن "يشعر بأنه في أحسن حال".

وفي مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيون "Newsmax TV" ذكّر ترامب المذيع بما حصل حين سمى بايدن بطريق الخطأ نائبة الرئيس، كامالا هاريس، رئيسا، ولفت في هذا الصدد إلى التعديل الدستوري 25 ، الذي يفترض عزل الرئيس من منصبه ونقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس، في حالة وفاة رئيس الدولة أو عدم قدرته على أداء واجباته.

وقال ترامب في معرض تعليقه: "هذا أمر خطير للغاية، وآمل ألا يحدث بتاتا، لكن شيئا ما يحدث، وهو جنوني".

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن شكوكه في أن بايدن نفسه يفهم الأوراق التي يوقعها، مضيفا في هذا الصدد: "السؤال الذي يطرح نفسه، هل يفهم ما يوقع؟ إنه أسوأ من بيرني ساندرز (سياسي ديمقراطي كبير في السن، كان قد نافس هيلاري كلينتون للترشح داخل الحزب في انتخابات عام 2016)، حتى بيرني ساندرز تحت المنشطات لن يوقع على ما يوقعه بايدن".

وفي معرض تعليقه على التغطية الإعلامية لتعثر الرئيس الحالي جو بايدن على سلّم الطائرة، قال ترامب إنه لم تعد هناك أي حرية للصحافة في أمريكا.