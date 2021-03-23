منصة مدرستي سجل حضورك دروس الترم الثاني madrasiti office 365

منصة مدرستي، تابع جدول حصصك اليومية وسجل حضورك علي المنصة يوميا لإستكمال دراستك والحصول علي المقرارات التعليمية بشكل إلكتروني، ويتم إتاحة المناهج وشرحها للطلاب علي مدار الساعة بداية من الساعة السادسة صباحا، العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية يعتمدون بشكل كل علي منصة مدرستي لتعلم مناهج التعليم المخصصة للأبناء هذا العام بعد تقليص عملية خروج المواطنين من منازلهم لمنع سوء أوضاع البلاد وتفشي المرض المستحدث Covide 19.

منصة مدرستي الترم الثاني 1442

العديد من منصات التعليم حول العالم تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم لدعم تعلم الطلاب الإلكتروني في ظل الوباء المنتشر، المملكة العربية السعودية كانت من ضمن أولي الدول العربية التي قامت بتطبيق نظام المنصات التعليمية الالكترونية حرصا علي صحة الطالب وكذلك المواطنين والعاملين بهيئة التعليم، ولذلك تكمل منصة مدرستي في تقديم خدماتها التعليمية لطلاب جميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، يتم إستقبال كافة الشكاوي والعمل علي إيجاد أكثر الحلول البديلة نفعا للطالب، ويتم إتاحة الفرصة للتواصل مع فريق الدعم الفني لطلب المساعدة من قبل الطالب أو ولي الأمر.

منصة مدرستي خطوات تسجيل الحضور الترم الثاني

يتم إستكمال الترم الدراسي الثاني 1442 في ضوء إستمرار إنتشار فيروس كورونا عبر منصة مدرستي، ويتم تفعيل العديد من المستحدثات الجديدة والفاعليات علي المنصة، لاعتبارها واقع إجباري علي جميع الطلاب لحين انتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، واليكم خطوات تسجيل حضور الطلاب بشكل يومي