دوت الخليج -

خروقات متواصلة لقوى العدوان في الحديدة

واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 25 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة لقوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 25 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 146 خرقاً بينها تحليق الطيران الحربي والتجسسي على مناطق متفرقة في الحديدة، و15 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و108 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة. وسقطت قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزل مواطن بحي خالد بن الوليد في مديرية الحالي دون وقوع ضحايا. وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة. وشن طيران العدوان غارة على مطار صنعاء الدولي وغارة على منطقة بني حسن مديرية عبس في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 17 غارة على مديرية صرواح، وثلاث غارات على مديرية مدغل .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خروقات متواصلة لقوى العدوان في الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.