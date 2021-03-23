أخبار اليمن : مسؤول يؤكد استمرار غارات العدوان على مطار صنعاء

مسؤول يؤكد استمرار غارات العدوان على مطار صنعاءأكد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، أن مطار صنعاء الدولي ما يزال يتعرض حتى اللحظة لغارات عنيفة من قبل طيران العدوان.

وأوضح وكيل الهيئة أنه في الوقت الذي يعلن فيه تحالف العدوان السعودي عن إطلاق مبادرة زائفة من بنودها فتح مطار صنعاء وإيقاف الغارات، يواصل طيران العدوان شن غاراته على المطار بهدف شل حركته.

ولفت في تصريح لوكالة سبأ إلى أن ما تسمى المبادرة التي أعلنتها دولة العدوان السعودية ما هي إلا محاولة لتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي.

