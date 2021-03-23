بريطانيا تفرض غرامة 7 آلاف دولار عقوبة السفر دون سبب مهم

جدة - نرمين السيد - أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بفرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه إسترلينى ـ ما يعادل 6.900 دولارـ على مواطنيها الذين يحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو المقبل، فى تشديد للقيود الحدودية التى تفرضها البلاد.





وفى تصريحات لقناة "سكاى نيوز"، قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك: "أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج، هو 17 مايو". وأضاف الوزير، أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول السماح بالسفر إلى خارج بريطانيا دون أسباب محددة، مثل العمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها فى 12 أبريل المقبل. وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن قضاء العطلات فى الخارج محظور حاليًا فى بريطانيا، إضافة إلى أن التحذيرات الجديدة التى أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الإثنين، من موجة ثالثة من فيروس كورونا فى أوروبا، تضع ذروة موسم العطلات فى مهب الريح.

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