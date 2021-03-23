روسيا تسجل 4.4 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية، أكدت السلطات الصحية الروسية تسجيل 427 وفاة جديدة فى البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات فى روسيا إلى 95.818 حالة وفاة بسبب الوباء.

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