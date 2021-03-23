الجيش السودانى يحبط تهريب أسلحة إلى ميليشيات إثيوبية

جدة - نرمين السيد - ألقت قوات الجيش السودانى، أمس الإثنين، القبض على عصابة لتهرب السلاح إلى الميليشيات الإثيوبية، التى تستخدمه فى ترويع المزارعين والرعاة السودانيين فى منطقة الفشقة الحدودية، حسبما ذكر موقع "سودان تربيون".





وحسبما نقل "سودان تربيون"، قالت مصادر عسكرية موثوقة، إن "استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف نجحت فى توقيف عصابة تعمل فى تجارة الأسلحة والذخائر". وأوضحت المصادر، أن "الأسلحة والذخائر كانت فى طريقها إلى المليشيات الإثيوبية التى تستخدمها فى نهب وترويع المزارعين والرعاة السودانيين".

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