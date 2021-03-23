عبير موسى تتعرض للضرب فى البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - وتحدثت عبير موسى، خلال بث مباشر على موقع "فيسبوك"، عن تعرضها لهذا الاعتداء فى أحد ممرات مبنى البرلمان، مشيرة إلى مساع دؤوبة لأجل "إخراس صوتها"، منددة بالمضايقات والتهديدات التى يتعرضُ لها نواب آخرون من الحزب الدستورى الحر، فى مساع إلى عرقلة القيام بعملهم فى البرلمان.

وأضافت زعيمة حزب الدستورى الحر، أن ثمة سعيا إلى التضييق على الدستورى الحر فى كل شيء، حتى يخلو المجال للآخرين، فى إشارة إلى الإخوان، "كى يبيعُوا البلاد".