المجلس النرويجى للاجئين يحذر من نزوح 700 ألف يمنى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال مجلس اللاجئين النرويجى: "هناك حاجة لإجراءات حاسمة لوقف العد التنازلى القاسى لمجاعة يمكن تجنبها".

كما حذر المجلس من انزلاق اليمن إلى حرب شاملة من جديدة، وذلك فى ظل تأجج القتال فى مأرب، والحديدة، وتعز، وحجة، ما أدى إلى نزوح وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين واستمرار الهجمات على المنازل، والمزارع، والمستشفيات، والمدارس.

ومن جانبه، أشار أمين عام المجلس، يان إيجلاند، إلى أن 6 أعوام من الحرب كان لها تأثير مدمر على الشعب اليمنى واقتصاده وتنميته، أعادت التنمية الإنسانية فيه 21 عامًا إلى الوراء، وسلب مستقبل جيل بالكامل.