الفلك 4.. مناورات مشتركة بين السعودية والسودان فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيان الإعلامى العسكرى للجيش السودانى، قال قائد القوات السعودية المشاركة العميد بحرى هزاع المطيرى، إن التدريبات تهدف لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات فى إدارة العمليات البحرية بالبحر الأحمر.
كما أكد قائد القوات البحرية السودانية المشاركة، العميد بحرى ركن علاء الدين عبدالله، إن التمرين فرصة طيبة لتبادل الخبرات والتدريب على العمل المشترك.
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