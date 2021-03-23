“رابط فعال” توكلنا لدخول منصة مدرستي madrasati office 365 احصل على بيانات التسجيل الآن

رابط توكلنا لدخول منصة مدرستي والذي تطرحه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية حتى تسهل على الطلبة والطالبات تسجيل الدخول على المنصة، مما سيسهل على الطالب حضور جميع الدروس ومتابعة الدراسة عن بُعد، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا نتيجة للتزاحم بين الطلاب في المدارس.

نقدم لكم رابط توكلنا حتى يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، والتي تميزت بتقديم أفضل خدمة للتعليم عن بُعد، والمنصة تعمل على محاكاة التعليم الواقعي في المدارس ولكن بدون الذهاب إلى المدرسة حيث يقوم الطالب بتسجيل الدخول على المنصة، ثم أداء النشيد الوطني وممارسة التمارين الرياضية، ثم الاطلاع على الجدول الدراسي اليومي، وبدء تسجيل حضور في الفصل مع المعلم.

الدخول على رابط منصة مدرستي. النقر على تسجيل الدخول من خلال حساب توكلنا. كتابة اسم الطالب الرباعي. تحديد الصف الدارسي. ادخال رقم الهوية (الرقم القومي) للطالب. الضغط على زر (تسجيل الدخول).

فتح تطبيق توكلنا الرسمي. انشاء حساب في تطبيق توكلنا. فتح القائمة الجانبية والنقر على (منصة مدرستي). ستظهر أمام المستخدم أسماء الحسابات للتابعين الخاصة بمنصة مدرستي. الضغط على أيقونة (الحصول على كلمة مرور للحساب) المراد الدخول إليه. سيحصل المستخدم على كلمة المرور الخاصة به على رقم الهاتف المسجل في موقع توكلنا.

والجدير بالذكر أن رابط توكلنا لدخول منصة مدرستي سهل على الطالب الدخول على المنصة، وأتاحت للطالب إثبات الحضور في جميع الدروس، ونظرًا لأن المنصة تقدم خدمات تعليمية متميزة استطاعت الحصول على جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل العام الاجتماعي.

من الجدير ذكره أن هناك العديد من التطويرات التي يقوم مطوري منصة مدرستي بإجرائها على المنصة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وذلك تسهيلاً لأمور الاستيعاب على الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية، وذلك عن طريق إضافة أوراق الشروحات والفيديوهات التفاعلية، وأيضاً إضافة الإضافات والأزرار الهامة التي تسهل عليهم التصفح في المنصة التعليمية.